¿Qué pasó?: Daniela Aránguiz no estuvo en el estreno de "Only Fama"

La noche de este viernes, el programa "Only Fama" debutó por las pantallas de Mega sin Daniela Aránguiz.

Si bien, pocos minutos antes del estreno, Juan Manuel Astorga mencionó al final de Meganoticias que la ex Mekano daría una entrevista exclusiva donde abordaría el caso Valdivia, Fran García Huidobro se refirió a la ausencia de la panelista.

"No vamos a mentir, hay una cuarta panelista que no está, que es Daniela Aránguiz. Esta semana ocurrieron cosas muy complicadas en su entorno, que tiene que ver con Jorge Valdivia, el padre de sus hijos", explicó la opinóloga.

Bajo esta línea, la animadora señaló que si bien "como equipo entendemos que nos convoca la noticia, independiente que nos afecte en lo personal. Pero por supuesto le dimos a ella la opción de decidir si quería estar hoy o no. Ella decidió, hasta ahora, no estar".

"No sé si tal vez la podamos tener por teléfono, yo espero que sí", comentó, llamada que finalmente no se concretó. "Si no puede ser así, entiendo que está al cuidado de sus hijos y familia frente a esta denuncia que es gravísima y que tiene muchos matices", cerró.

Cabe mencionar que, tras la denuncia por violación contra el exfutbolista, Aránguiz ha guardado silencio. Asimismo, cercanos a la figura farandulera afirmaron que se encuentra "en shock".