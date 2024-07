Raffaella Di Girolamo relata que Cristián Campos la indujo a beber alcohol siendo menor de edad

A fines de marzo pasado, Raffaella Di Girolamo, hija de Claudia Di Girolamo, presentó una denuncia por presunto abuso sexual por parte de Cristián Campos y ahora se conoció parte del relato de la psicóloga.

El testimonio de Di Girolamo fue presentado por T13 y es parte de la demanda ingresada en la justicia por parte de la Fundación para la Confianza. La investigación está a cargo del juez del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez.

En su relato de 10 páginas, Di Girolamo afirma que "yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka".

La psicóloga declaró que Campos, casado en ese entonces con Claudia Di Girolamo, la llevaba a comprar ropa interior. "Él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, transparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera", testificó.

"Cristián entraba a mi pieza en la noche", siguió Di Girolamo, "se daba cuenta que yo estaba despierta. No recuerdo qué me decía exactamente, era algo como que era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta, Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar".

Luego, Di Girolamo afirma que su madre le prohibió ir al colegio y salir de casa. Pese a eso, Campos le habría dicho que "había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia".

"No recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: "¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?", relató.

Y agregó: "Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: 'Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo'. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama".

Di Girolamo dijo que hace 10 años enfrentó a Campos. "Le dije: 'tú abusaste de mí cuando chica'", indicó la psicóloga y que Campos había aceptado la situación. "Me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual".

Además, afirmó que en 2022 les contó a sus medios hermanos Antonio y Pedro Campos (hijos del matrimonio entre el actor y Di Girolamo). "Meses después confrontaron a su padre, conversación que me contó mi hermano Antonio, sin detalles, sólo diciéndome que ante la conversación que tuvo con él no tenían dudas que él había abusado de mí y que todo era verdad. Desde ese momento, mis hermanos no tienen relación con su padre".