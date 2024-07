Raffaella di Girolamo tras filtración de su testimonio: "¿Acaso no es morbo?"

Luego de que se revelara el testimonio de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos en el marco de la querella por presunto abuso sexual, la psicóloga abordó la filtración de su relato.

El pasado miércoles, T13 dio a conocer parte de la carpeta investigativa, donde la hija de Claudia di Girolamo entregó crudos detalles del comportamiento del actor mientras ella era una adolescente.

Tras esto, Campos condenó el hecho, responzabilizando además al abogado de la víctima de hacer público el testimonio. No obstante, Juan Pablo Hermosilla, representante legal de di Girolamo, negó estas acusaciones.

Raffaella di Girolamo alzó la voz

A través de su cuenta de Instagram, la también escritora compartió un comunicado, lamentando que los medios estén "sembrando desesperanza e inhibiendo a quienes quieren denunciar".

"Esto no es sólo por mí. Es que simplemente no se hace...y no se hace con nadie.

Yo asumí la revictimización cuando denuncié, me hago cargo de eso, solo que hay otro grupo de personas que no han sido convocadas y que se han sentido con el derecho de decir, hablar, opinar, conjeturar y hacer un festín", declaró de entrada.

En este contexto, Raffaella cuestionó a quienes han traspasado los límites de las víctimas: "Te ven como adulta, pero no se dan cuenta que están hablando de una niña. Una niña que fue víctima de actos gravísimos (...) ¿Acaso no es por morbo? ¿Alguien duda de cuán sórdido es irrumpir en la historia de otra persona mediante su difusión? ¿Precisaban detalles?", señaló, calificando la difusión del relato como una "sordidez".

"Todos sufren con esta bomba expansiva. Este texto es una denuncia y a la vez un llamado a la responsabilidad. Con todo el dolor que siento hoy y que sienten quienes me acompañan, me mueve más el deseo de decirle a quienes tienen poder: úsenlo bien; úsenlo para construir y no para generar conversaciones inhumanas, indecentes y faltas de empatia", sentenció.