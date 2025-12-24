Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Rai Cerda encaró a Vasco Moulian en defensa de Faloon: "La voy a proteger"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exparticipante protagonizó un tenso momento con el jurado del programa.

Rai Cerda encaró a Vasco Moulian en defensa de Faloon:
Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", Raimundo Cerda encaró a Vasco Moulian por sus dichos sobre Faloon Larraguibel, participante del programa y pareja del ex "Gran Hermano".

Todo ocurrió a raíz de un comentario del jurado en redes sociales, donde predijo quién podría ser el eliminado de la noche. "Cagó la Faloon... Estoy viendo el ensayo de Gabriel y está extraordinario. La Faloon o la Cony (se van). Gabriel parece que se queda, si es que lo hace como lo hace ahora en el ensayo", dijo en un vídeo.

"Escuché un comentario muy desafortunado, muy desubicado", partió diciendo el exchico reality -que será parte del repechaje- antes de citar directamente al jurado: "Dijiste 'cagó Faloon' cuando estabas viendo el ensayo".

Cerda fue aún más enfático al explicar su postura: "Si vas a decir algo de mi mujer, la voy a proteger", lanzó, marcando un límite claro entre la crítica televisiva y lo que consideró una falta de respeto hacia su pareja. "Aunque haya sido un chiste o no, la verdad es que cómo ella se sintió con tu comentario", agregó.

Por su parte, Moulian respondió sin bajar el tono y defendió su actuar. "Primero ve el vídeo y después habla", replicó, ironizando además la reacción de Cerda: "Si quieres traer conflicto, te felicito".

En tanto, Rai respondió: "La verdad es que me molestó. Yo no vine a pelear contigo. Vengo a defender algo que está conmigo y me pertenece... Y si fue una broma, bueno, ya lo reconoció", cerró. 

