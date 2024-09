Raúl de Jesús, ex "Rojo", relató asalto donde terminó baleado: "Fueron 6 o 7 disparos"

Este fin de semana, Raúl de Jesús, exparticipante de "Rojo", sufrió un violento asalto donde terminó siendo baleado en uno de sus pies.

En conversación con el programa "Contigo en directo", el integrante de Pachuco y la Cubanacán reveló la angustiante situación señalando que, la madrugada del sábado solicitó un auto por aplicación luego de ir a visitar a un amigo en Independencia y, mientras esperaba, fue abordado por sujetos armados.

"Ayer me acaban de operar y, gracias a Dios, hoy día me dieron el alta", partió contando. "Fueron dos disparos, uno me rozó en el pie izquierdo y el otro me impactó directamente en el talón", añadió.

Bajo esta línea, el artista afirmó que "atiné solamente a correr y en eso que arranqué, uno de estos tipos sacó la pistola y empezó a dispararme directamente en los pies. De lo que me acuerdo, fueron 6 o 7 disparos".

"De esos disparos, dos me llegaron en el pie", explicó, aclarando que actualmente está en casa junto a su familia.