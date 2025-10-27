Reportan inesperado romance entre Chris Martin y Sophie Turner

Un nuevo romance ha alarmado a Hollywood, y es que, según reportes, Chris Martin y Sophie Turner estarían en una relación.

De acuerdo al portal Daily Mail, el líder de Coldplay y la actriz -que tienen 19 años de diferencia-tuvieron una cita secreta a inicios de octubre.

La "romántica salida" tuvo lugar solo una semana después de que la intérprete pusiera fin a su noviazgo con el aristócrata británico Peregrine Pearson, con quien estuvo por un año.

La ruptura entre la estrella de "Game Of Thrones" y Pearson ocurrió poco después de que la pareja asistiera a una bodamde la alta sociedad, donde fueron vistos discutiendo.

Por su parte, la voz de "Yellow" terminó su largo compromiso con la actriz Dakota Johnson hace un par de meses, tras estar juntos intermitentemente desde el 2017.

De momento, ni Turner ni Martin se han referido a los rumores.