Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.0°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Revelan causa de muerte del actor Héctor Noguera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La salud del intérprete se deterioró en las últimas semanas.

Revelan causa de muerte del actor Héctor Noguera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Conmoción ha generado la partida de Héctor Noguera, el destacado actor chileno que falleció este martes a sus 88 años.

Fue su hija, la también actriz Amparo Noguera, la encargada de dar detalles de los últimos días de su padre, quien se encontrabaja aquejado por una grave enfermedad.

"Estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo, y ese cáncer se volvió terminal", explicó Amparo en conversación con Chilevisión.

En esa línea agregó "nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible", aunque admitió que "(la enfermedad) se precipitó bastante los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá no era un hombre para estar quieto".

Héctor Noguera se mantuvo activo como actor hasta sus últimos días como parte del elenco de la teleserie "Aguas de oro" de Mega. Hace unas semanas, la producción y el intérprete realizaron ajustes para que pudiese grabar sus escenas desde su casa debido al deterioro en su salud.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada