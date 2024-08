Revelan cómo fueron los últimos días de Matthew Perry: se inyectaba ketamina 8 veces al día

El actor Matthew Perry estaba experimentando una descontrolada adicción a la ketamina los días previos a su muerte, gastando hasta 55 mil dólares por mes en la sustancia, revelaron los fiscales.

De acuerdo a los documentos judiciales, obtenidos por The New York Times, la estrella de "Friends" se inyectaba de 6 a 8 veces al día, recibiendo la primera dosis de ketamina el día de su muerte a las 08:30 horas, suministrada por su asistente personal Kenneth Iwamasa.

Según el relato del hombre, alrededor del mediodía del 28 de octubre pasado, mientras el intérprete veía una película, volvió a inyectarlo y, solo 40 minutos más tarde, le solicitó administrarle una tercera dosis.

"Inyéctame uno grande", le dijo el artista a Iwamasa, pidiéndole además que preparara su jacuzzi, donde fue encontrado sin vida horas más tarde.

El ayudante de Perry, uno de los cinco detenidos por proporcionarle drogas, confesó además a las autoridades que había comenzado a suministrarle la sustancia un mes antes de su muerte, encontrándolo en al menos dos ocasiones inconsciente en su casa.

El protagonista de "17 Otra Vez", que abordó el abuso de sustancias en su libro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", había recurrido inicialmente a la ketamina para tratar la depresión y ansiedad, cayendo en una "espiral de adicción" que lo llevó a buscar dosis no supervisadas.