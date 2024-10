Revelan que Luis Jara regresó tras "castigo" con su visa en Estados Unidos

El cantante Luis Jara habría tenido "complicaciones" con su visa en Estados Unidos, siendo este el motivo de su regreso a Chile.

En el programa de YouTube "Oh! Diosas", la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el artista volvió contra su voluntad tras ser castigado por las autoridades del país norteamericano.

"Le quitaron su visa", partió explicando. "No es que se la quitaron, se la castigaron por 10 años ¿Y eso por qué? Hay versiones encontradas", añadió.

Asimismo, la periodista prefirió no dar una versión de lo sucedido ya que "me han llegado dos diferentes. Yo no lo he hablado con él, porque me contaron hace mucho tiempo, pero la verdad es que como que encontré que era demasiado como...Muy íntimo".

No obstante, usuarios de Instagram comenzaron a especular al respecto en un posteo, indicando que, supuestamente, el intérprete de "Un Golpe de Suerte" habría llevado a sus músicos al extranjero para trabajar sin contar con los permisos necesarios.

Recordar que en 2021, Jara y su familia se trasladaron a Miami con el fin de consolidar su carrera musical en Estados Unidos, como lo han hecho varias celebridades chilenas.