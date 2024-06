Revelan que Xuxa se sometió a 80 procedimientos estéticos en 7 horas

La cantante y animadora Xuxa sorprendió al revelar que se sometió a 80 procedimientos estéticos en solo 7 horas.

A través de redes sociales, la dermatóloga Taiz Campbell detalló que la artista se realizó una innovadora técnica estética denonimada Daycare, la cual abarca tratamientos en el cuero caballudo, cara, cuello, torso, piernas y abdomen.

De acuerdo a la brasileña, el objetivo de este tipo de procedimientos es lograr reponer naturalmente el colágeno. "A cierta edad, el colágeno desaparece, no importa si me alimento bien o si me cuido. Entonces, mi mayor necesidad es colágeno debido a mi edad", señaló.

"Esta técnica fomentará eso, porque sabes que estoy en contra de ciertos procedimientos que son grandes o modifican la cara de la persona. Me preocupo mucho por eso, cada cosa que hago necesita mantener mi identidad", declaró la intérprete de "Ilarie".

Asimismo, la dermatóloga, que trabajó con un equipo de 11 personas, indicó que el protocolo incluyó Morpheus, una tecnología "que combina microagujas con radiofrecuencia para reducir la flacidez".

"Los tratamientos se combinan con tecnologías e inyectables. Con ello es posible trabajar, en intervalos de 1 a 7 horas, de dos a 40 procedimientos simultáneamente", añadió Campbell.

