Roberto Cox reflexiona sobre la paternidad: "En Chile es una presión social"

Hace algunos días, el periodista Roberto Cox generó diferentes opiniones en redes sociales al manifestar que ser padre no forma parte de sus planes. Recientemente, reafirmó su postura y ahondó en el tema.

"No es algo que me quite el sueño, yo no dependo de nadie, nadie depende de mí, el dinero que gano me lo gasto en mí. Nadie me despierta a las 3 de la mañana llorando, y cuando me quiero ir de vacaciones me voy a donde quiero, cuando quiero", compartió Cox a Camilísima en su podcast "Sin retoque".

"Nada me presiona y nada me lleva a querer tenerlos"

En su última entrevista, el periodista de "Contigo en la mañana" aseguró que no ha cambiado su parecer con respecto a la paternidad.

"En este momento no me lo planteo. Hoy, si me preguntan, no quiero tener hijos. En cinco años más, no sé, nunca hay que decir que no para siempre. Por ahora, no está en mis planes hacer familia", declaró a LUN.

En ese sentido, añadió "¿Por qué es tan extraño que una persona se plantee no tener hijos? Es una opción igual de válida que querer tenerlos, pero sí, para mucha gente en Chile he visto que es una presión social".

"¿Dónde está escrito que hay que tener hijos? Nada me presiona y nada me lleva a querer tenerlos. Me he cruzado con mucha gente que por estos días me dice 'vi lo que dijiste, pero ahora es muy tarde porque ya los tuve'", manifestó Roberto Cox.

"He sido más errante, viajero, y valoro mucho ese estilo de vida", reflexionó.