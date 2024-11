Roberto García Moritán actualizó su situación sentimental en medio de rumores

El político argentino y expareja de Pampita recientemente fue abordado por periodistas argentinos, quienes le preguntaron cuál es su estado sentimental actualmente.

Rumores recientes indican que el exministro trasandino, quien presuntamente engañó a Carolina Adorhaín, se encuentra en una relación después de que estallara el escándalo de su quiebre.

Mientras que la modelo ha sido vinculada románticamente con el polista Martín Pepa, Moritán negó rotundamente el estar saliendo con una nueva mujer.

"Cada día me siento mejor"

"¿Estás solo? Porque se vieron imágenes tuyas entrando con alguien al departamento", le preguntó el periodista", le consultó el notero del programa "Intrusos" a Roberto García Moritán.

A lo que el hombre de 49 años contestó "esto solo. Eso es mentira. Nunca me vieron entrando con nadie ni saliendo con alguien. Vieron una imagen de una señora caminando por acá y me la atribuyeron a mí", puntualizó.

Sin embargo, el polémico personaje recalcó que el estar solo por el momento no significa que le vaya a cerrar para siempre la puerta al amor.

"Cada día me siento mejor y ojalá, en un tiempo cercano, encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar de la forma que me entusiasmó Caro en su momento", declaró.