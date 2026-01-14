Rocío Toscano anunció que espera a su tercer hijo: "Me siento tan amada"

La actriz Rocío Toscano anunció que se encuentra embarazada producto de su relación con Agustín Ambiado, futbolista del club Provincial Osorno.

"Todo ha sido muy lindo desde el primer segundo hasta ahora (...) me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido", relató en su cuenta de Instagram, junto a una serie de postales con su pareja y sus dos hijos Alma y Luca.

"No cambiaría nada ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre", agregó.

Sobre su pareja, Toscano señaló que "me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera".

Este será el tercer hijo de Rocío Toscano tras el nacimiento de sus mellizos Alma y Luca en una relación anterior.