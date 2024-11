Romina Sáez y su incómodo paso por "Only Fama": Discutió con todos y se fue del estudio

La ex chica "Mekano" Romina Sáez protagonizó un incómodo paso por el programa "Only Fama", hasta donde llegó para hablar de su amiga Cathy Barriga y su estadía en la cárcel.

El ambiente dentro del estudio se caldeó antes de que Sáez ingresara al set ya que su madre le gritó al panel del programa, en plena transmisión, que dijeran "la verdad".

En medio de esa situación Sáez ingresó al set, pero la mujer siguió gritando. "Señora, le voy a pedir... usted está fuera de cámara", intentó detenerla Francisca García Huidobro. "Acá lo que importa es lo que voy a decir yo", respondió Sáez con molestia.

"Vienes enojada Romina", le dijo Mariela Sotomayor y ella replicó que "me di cuenta que esto era un circo, los vi a todos riéndose y mofándose del tema en el piso". "A ver, vienes a nuestra casa y nos tratas así", agregó Sotomayor y Sáez respondió "Mariela tu trabajaste con la Cathy, me extraña".

"Yo soy la dueña de esta casa... Romina, ¿te quieres ir?", le dijo García Huidobro para cortar la discusión y Romina Sáez se paró y se retiró.

Más tarde volvió, aunque fue encarada duramente por el resto del panel incluyendo a Francisca García Huidobro. "No te compro, no te creo, no creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Fuiste a buscar mocha y prensa, y está bien, cada uno hace su negocio, pero yo no te creo", disparó la animadora de "Only Fama".