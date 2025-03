Scarlett Johansson rechaza presión para unirse a Instagram

Scarlett Johansson ha revelado que recibió presión de Universal Pictures para abrir una cuenta en Instagram y promocionar su próxima película, "Jurassic World: Rebirth". Sin embargo, aseguró que confía en que la película tendrá éxito sin necesidad de su participación en redes.

En una entrevista con InStyle, la actriz explicó que rechazó la idea al no sentirse cómoda con la exposición en redes sociales. "¿Hay alguna manera de hacer esto y ser fiel a mí misma?", expresó.

Johansson destacó que su compromiso con la autenticidad es clave en su trabajo y que no disfruta compartir su vida en línea. "Todo lo que hago se basa en la verdad. Si disfrutara las redes sociales, podría unirme sin problemas, pero no es mi caso", señaló.

La actriz también enfrentó presión en su marca de belleza, The Outset, donde su exsocia, Kate Foster, la instó a crear un perfil en Instagram. Al discutirlo con su terapeuta, concluyó que iría en contra de sus valores personales.

En el podcast "The Skinny Confidential Him & Her", Johansson admitió que su fragilidad emocional la mantiene alejada de las redes. "Soy demasiado frágil. Mi ego no soportaría la exposición", confesó. Incluso probó Instagram durante tres días, pero lo eliminó ya que sintió que perdía su tiempo al revisar perfiles ajenos.

A pesar de su ausencia en redes sociales, Johansson sigue siendo una de las actrices más destacadas de Hollywood. Su próxima película, "Jurassic World: Rebirth", se estrenará el 2 de julio.