Tópicos: Magazine | Personajes

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en romántica ceremonia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

A la ceremonia llegaron 170 invitados y varios famosos de Hollywood.

Los cantantes Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio en una romántica ceremonia en California.

Según medios locales, cerca de 170 personas llegaron a la hacienda Montecito en Santa Barbara para festejar con la pareja, que había anunciado su compromiso hace varios meses.

Entre los famosos que llegaron al evento se pudo ver a Martin Short, Steve Martin y Paul Rudd -compañeros de Gomez en "Only murders in the building"-, además de Taylor Swift y Paris Hilton.

En su cuenta de Instagram Selena Gomez compartió una serie de fotografías del momento en el que unió su vida a Benny Blanco.

