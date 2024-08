"Si vienen demandas, acá estoy": Paula Escobar respondió amenaza de Gala

La periodista Paula Escobar, del programa "Que te lo digo" de Zona Latina, respondió a los dichos de la chica reality Gala Caldirola donde la trató de "mediocre" y la mandó a "lavarse la boca" antes de hablar de su familia.

A través del Instagram del medio Infama, Escobar partió diciendo en los comentarios: "Buenas tardes colegas: Les pido el muro un seg... Información concedida, reporteada. Acostumbro recibir a Gala Caldirola desmintiendo e insultando como una tromba".

De esa manera, arremetió contra la española y dijo que "Gala, lavar la boca, podría; lo que no, es limpiar tu imagen. No es mi rol, no es mi responsabilidad".

"El lunes podemos seguir hablando. Y si vienen demandas... acá estoy", concluyó la periodista de farandula.

El mensaje de Escobar llega justo después de que Caldirola subiera a sus historias de Instagram un comunicado negando que su legalmente esposo, Mauricio Isla, le pidiera el divorcio tras su participación en el reality "¿Ganar o Servir?" de Canal 13.

"No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee nuestra situación familiar porque es lo más importante para nosotros. Así que Paula Escobar cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Te lo pido con mucho respecto, con todo el respecto que tú no estás teniendo hacia mía y hacia Mauro", dijo la modelo, y luego amenazó con demandar a "periodistas mediocres" que hablen de los suyos.