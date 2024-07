Stephen King alaba a Jeremy Renner por volver a las series tras caótico accidente

El autor de culto Stephen King elogió al actor Jeremy Renner por volver a trabajar después de sufrir un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida.

A inicios del año pasado, una máquina quitanieves le pasó por encima, incidente que mantuvo al protagonista de "Ojo de Halcón" durante largos meses en recuperación luego de sufrir más de treinta fracturas.

Mientras que en mayo de este año fue anunciado el retorno de Renner al cine, el célebre escritor de terror de 76 años de no tuvo más que palabras de admiración después de estrenar la tercera temporada de "El jefe de Kingstown".

¿Qué dijo Stephen King sobre Jeremy Renner?

El escritor de "El Resplandor", "Carrie", "El visitante" y decenas de títulos más, aprovechó las vacaciones estadounidenses del 4 de julio para ponerse al día con las series de televisión y mediante redes sociales compartió su parecer.

"No tengo maldita idea de lo que está pasando en "El jefe de Kingstown", pero me encanta esta serie", publicó King en la plataforma X (exTwitter). "Me recuerda a 'The Shield' y Sons of Anarchy'. Tampoco tenía ni puta (sic) idea de lo que pasaba en esas", dijo irónicamente.

Aunque King señaló que hay algunas cosas que sabe. "¡Jeremy Renner es un malote que fue atropellado por un quitanieves y volvió para la tercera temporada!". compartió King.

También destacó a otros actores de la serie. "Lo que sé es que Mike McLusky conduce por ahí en un Lincoln Connie. Eso es todo lo que necesito saber. Además, ese tipo Bunny [Tobi Bamtefa] es un malote".