Tonka Tomicic rompió el silencio tras declarar en Caso Relojes

Este lunes, Tonka Tomicic llegó hasta la Fiscalía Local de Pudahuel para declarar en el marco del Caso Relojes, donde su exesposo Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, está involucrado.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora escribió: "Hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento. Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere mi declaración".

Bajo esta línea, el ex rostro de Canal 13 señaló que si bien, habría preferido no referirse al caso, "es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida".

Además, la ex Miss Chile reveló haber autorizado "la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos".

Asimismo, Tomicic aclaró que, pese a estar en calidad de imputada, no ha sido formalizada por estos cargos como sí sucedió con su expareja.

"Seguiré colaborando con la investigación ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida. Confío en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia", cerró la comunicadora.