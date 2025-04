Tonka Tomicic tras fallido debut radial: "Estamos evaluando posibilidades"

Este lunes, se esperaba el regreso de Tonka Tomicic a los medios de comunicación en un programa en Radio La Metro, lo que finalmente no se concretó.

Tras el fallido debut radial de la ex Canal 13, Renata Bravo, panelista de "Plan Perfecto", reveló que fuentes en la emisora señalaron que la incorporación de la ex Miss Chile "ya no va".

Y es que, de acuerdo a la actriz, la animadora- que quedó libre de cargos por el Caso Relojes- está a la espera de que Fiscalía entregue un documento oficial sobre su sobreseimiento antes de firmar cualquier contrato.

En este contexto, el abogado Claudio Rojas, panelista del programa de Chilevisión, explicó que "si quieres esperar ese documento, nunca les va a llegar. Lo que sí puede pasar es esperar que la sentencia esté ejecutoriada".

Tonka aclara dudas sobre su regreso

En medio de las especulaciones, Tonka Tomicic aclaró al programa "Que te lo digo" que sigue evaluando sus opciones.

"Aún no tenemos cerrado con la radio, estamos evaluando posibilidades", escribió escuetamente al espacio de Zona Latina, señalando que aún no hay planes para retornar a la televisión.