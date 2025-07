Toto Acuña recordó telefonazo que recibió de La Moneda por polémico personaje: "Sufrí mucho"

El comediante Francisco "Toto" Acuña se sinceró sobre un complejo momento de su carrera que vivió hace unos años.

En conversación con Radio Futuro, el integrante de "Detrás del Muro" fue consultado por las posibles presiones políticas que podían recibir sus personajes.

En este contexto, el actor recordó una situación ocurrida en 2021, cuando lideraba junto a Belén Mora, su pareja, el programa "Políticamente Incorrectos" de La Red.

"Alguna vez me tocó hacer un personaje más complicado... un militar. Se me ocurrió la brillante idea de hacer a un militar y fue cuático. Porque en Chile como que aún no puede pasar", relató.

En este contexto, el humorista reveló que recibió reclamos por parte del Gobierno, a cargo del presidente Sebastián Piñera en ese entonces.

"Todo el Ejército mandó cartas reclamando, después el ministro de Defensa y después La Moneda (...) Fue algo en que lo pasé muy mal, sufrí mucho", aseguró Acuña, señalando que en Chile "es muy difícil hacer humor y sobre todo, humor político".