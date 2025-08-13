Trump elige a Stallone, Gaynor y Kiss para los Premios del Centro Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y la banda Kiss recibirán los Premios del Centro Kennedy de las Artes Escénicas.

La lista de homenajeados también incluye a Michael Crawford y George Strait. Según afirmó Trump, participó en el "98 %" de la selección y conducirá la ceremonia en diciembre, transmitida por CBS, para aumentar la audiencia.

Durante el anuncio en Washington, Trump dedicó palabras especiales a Stallone, a quien llamó su "amigo" y "una leyenda de la gran pantalla". Destacó que "nunca se le ha dado el crédito que merece" y recordó su sorpresa al verlo en Rocky. El mandatario también subrayó que ningún otro actor ha logrado replicar sus icónicos papeles.

A inicios de año, el presidente destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados y se autoproclamó líder de la institución. Desde entonces, asegura haber eliminado contenidos "woke" de la programación y prometió renovar las instalaciones, incluidas nuevas butacas.

Trump confesó que siempre quiso un Premio Kennedy, pero al no recibirlo, bromeó: "Me convertiré en presidente. Me otorgaré el honor a mí mismo". La distinción, creada en 1978, reconoce a figuras influyentes de las artes escénicas en Estados Unidos.

Su regreso a la Casa Blanca ha estado marcado por medidas controvertidas en Washington, como asumir el control de la policía local, desplegar a la Guardia Nacional y revisar contenidos del Instituto Smithsonian para alinearlos con sus posturas políticas.