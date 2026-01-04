El extécnico del campeón Coquimbo Unido, Esteban González, terminó la pretemporada invicto con Querétaro, su nuevo club para este 2026.

El entrenador chileno ganó los tres duelos de preparación antes del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, lo que dejó buenas sensaciones en los hinchas del conjunto queretano.

En su último partido de preparación, los dirigidos por el "Chino" González vencieron por 2-0 a Club Atlético Morelia en un partido a puertas cerradas en el Estadio Corregidora. En el encuentro, el técnico chileno pudo afinar los últimos detalles de cara al inicio del torneo.

En los otros partidos, Gallos Blancos ganó 3-2 a Correcaminos y el otro fue ante Juárez, por 3-1.

Querétaro visitará a Pumas el próximo domingo 11 de enero. Primer partido oficial al mando de Esteban González y válido por la fecha 1 de la Liga MX.