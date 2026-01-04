Trump amenazó a Petro con una misión de EE.UU. en Colombia

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país "una misión de EE.UU." como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El gobernante norteamericano comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse "otra misión de EE.UU." similar en Colombia, el republicano contestó: "A mí me suena bien eso".

Una sofisticada operación militar estadounidense apresó el sábado en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, que se encuentran ahora en un centro de detención de Nueva York, donde este lunes está previsto que comparezcan ante un juez federal para hacer frente a varios cargos, entre ellos el de narcoterrorismo.

En una rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar más duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.

En ese acto del sábado, Trump le advirtió al mandatario colombiano de que debe "cuidarse el trasero".

Petro dijo que detención de Maduro es un "secuestro" y tachó de "aberrante" lo hecho por Trump

Más temprano este domingo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que la detención de Maduroes un secuestro y señaló que el ataque estadounidense al país vecino fue "aberrante" y destruyó "el Estado de derecho a nivel mundial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo en un mensaje en X, en el que agregó: "Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe".

Petro señaló que nunca reconoció "el último gobierno de Nicolás Maduro" surgido de las elecciones presidenciales de julio de 2024, de las que dijo que "no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU", dijo sin dar detalles.

El presidente colombiano aseguró que Estados Unidos tiene "una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de (el libertador Simón) Bolívar, a convertirla en una colonia".