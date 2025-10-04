"Un cierre de ciclo": Mario Velasco deja Zona Latina tras casi 10 años

Tras casi diez años en Zona Latina, Mario Velasco presentó su renuncia a la señal de cable.

Según reveló el periodista Pablo Candia en Instagram, el animador de "Zona de Estrellas" habría dejado "el canal entre lágrimas".

Bajo esta línea, el comunicador aclaró que el exYingo, con quien compartió pantalla en el espacio de farándula, "está tranquilo (...) se fue muy agradecido del canal".

Mario Velasco se pronuncia tras su renuncia

Luego de estos reportes, Velasco rompió el silencio, afirmando que su decisión es parte de un "cierre de ciclo".

"Sí, es verdad. Pero me voy súper agradecido y tranquilo", dijo el rostro televisivo a Fotech.

Respecto a los motivos de su salida, el denominado "Anfibio" señaló que tiene que ver con "un nuevo proyecto, pero no televisivo".

"Tengo que meterle onda a mis proyectos personales", añadió, descartando así unirse a programas de la competencia.

La renuncia de Velasco no es la única baja que ha sufrido el canal estas últimas semanas, ya que Manu González dejó Zona Latina para unirse a "Hay que decirlo" de Canal 13.