Vale Roth confiesa que la relación con su madre ha mejorado tras dar a luz

La figura del espectáculo Valentina Roth se convirtió en madre de su pequeña Antonia hace un año, y desde entonces, su estilo de vida y sus relaciones han cambiado para bien.

Así lo confirmó la exchica reality en una reciente entrvista con LUN, donde ahondó en su propia relación con su madre, Katya Soracco, ahora que vive en carne propia la maternidad.

"Me he acercado a mi mamá desde una mirada de admiración y comprensión por todo lo que ella ha hecho por sus hijos. Antes de ser mamá no la entendía...", partió introdujo Roth al medio.

La gimnasta, quien suele compartir en redes sociales su día a día junto a su pequeña, quien cría junto a su pareja Miguel de la Fuente, confesó que antes no se daba cuenta totalemente del sacribicio que existía detrás.

"Uno no es consciente de lo que significan estas acciones o decisiones que uno tiene que tomar a veces como mamá y que ella tomaba también por mí", declaró.

En ese sentido, Valentina señaló "antes no lograba empatizar con ella. Ahora sí entiendo todo, jajaja. Y no es que tengamos una relación de amigas, porque ella siempre va a ser mi mamá, pero sí tenemos una relación más cómplice. Eso me tiene feliz, tranquila y en paz".