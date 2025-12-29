Verónica Franco tras ganar el Lenka Franulic 2025: "Me sobrepasa"

"Recibir el Premio Lenka Franulic significa, para mí, una emoción enorme y un reconocimiento que me sobrepasa". Así reaccionó Verónica Franco tras conocer que era la galardonada 2025 de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (Anmpe).

La periodista y conductora de El Diario de Cooperativa enfatizó que "no lo siento como un aplauso individual, sino como una confirmación de un oficio que se hace en equipo y en tiempo real: la radio, la pauta, las coberturas largas, las urgencias y también esos días en que solo importa llegar con información útil, clara y responsable. Pienso en cada turno, en cada conversación al aire, en cada entrevista difícil y en la gente que confía en una voz para entender lo que está pasando".

Además, apuntó al perfil de género del honor, porque "este premio me conecta con una historia de mujeres periodistas que abrieron camino antes que una. Me emociona sentirme parte de esa línea y saber que, en un mundo donde a veces se relativiza el valor del periodismo, esta distinción reafirma que vale la pena sostener el estándar: preguntar bien, verificar, escuchar, y poner la dignidad de las personas por delante del ruido. Lo recibo con gratitud, con humildad y con la convicción de seguir haciendo este trabajo con la misma pasión de siempre".

Tras el anuncio de la Anmpe, el director de Cooperativa, Oscar Pastén Ramírez, celebró el reconocimiento, apuntando al ejemplo que Franco representa para el trabajo del medio.

"Estamos muy contentos por Verónica, su labor se ha caracterizado por una práctica periodística rigurosa, orientada al servicio público y una permanente preocupación por traducir la complejidad de los asuntos públicos en información clara y comprensible para la audiencia. Este ha sido su sello durante las más de tres décadas de trayectoria en Cooperativa", dijo el ejecutivo.

Radio, docencia y otros medios

Verónica Franco Montecinos, egresada de la Universidad de Chile y magíster en Formación Docente para la Enseñanza Universitaria, llegó a Cooperativa en 1991, iniciando su carrera como reportera en las áreas de Trabajo y Educación, siendo luego editora de Prensa y del matinal Por la Mañana en Cooperativa.

En 2001 asumió la conducción de la segunda edición del El Diario de Cooperativa, y desde 2007 también de la emisión matutina del reconocido noticiero nacional. En otras plataformas, fue conductora y panelista en La Red, y también autora de entrevistas para la Revista Caras.

Desde 2011 es profesora de Taller de Radio en Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, y desde 2012 de Radio en la Universidad Finis Terrae.

Entre otros galardones, en 1995 el Círculo de Periodistas de Santiago la reconoció con el Premio Periodista Joven; y en 2012 recibió el Premio de Periodismo Carmen Puelma, de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).