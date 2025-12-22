"Stranger Things" revela duración de sus últimos episodios: ¿Cuánto durará el capítulo final?
Este 25 y 31 de diciembre se estrenarán los cuatro últimos capítulos.
Este 25 y 31 de diciembre se estrenarán los cuatro últimos capítulos.
Uno de los hitos de este año para Netflix será el fin "Stranger Things", su popular serie de ciencia ficción que concluirá sus historia a 9 años de su emisión original.
La primera parte de la quinta y última temporada de la serie ya está disponible, y este 25 de diciembre se lanzarán tres episodios más. En tanto el 31 de diciembre se liberará el capítulo final de "Stranger Things".
En la previa a esa espera Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, dio a conocer el tiempo de duración de los últimos cuatro capítulos y los títulos de estos.
El quinto será bautizado como "Shock Jock" se extenderá por una hora y 8 minutos, mientras que el sexto se llamará "Escape from Camazotz" y tendrá una hora y 15 minutos.
El penúltimo capítulo de "Stranger Things" llevará por nombre "The Bridge" con una duración de una hora y 6 minutos. El episodio final de la serie, bautizado "The Rightside Up", alcanzará las dos horas y 8 minutos de extensión.