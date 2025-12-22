"Stranger Things" revela duración de sus últimos episodios: ¿Cuánto durará el capítulo final?

Uno de los hitos de este año para Netflix será el fin "Stranger Things", su popular serie de ciencia ficción que concluirá sus historia a 9 años de su emisión original.

La primera parte de la quinta y última temporada de la serie ya está disponible, y este 25 de diciembre se lanzarán tres episodios más. En tanto el 31 de diciembre se liberará el capítulo final de "Stranger Things".

En la previa a esa espera Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, dio a conocer el tiempo de duración de los últimos cuatro capítulos y los títulos de estos.

El quinto será bautizado como "Shock Jock" se extenderá por una hora y 8 minutos, mientras que el sexto se llamará "Escape from Camazotz" y tendrá una hora y 15 minutos.

El penúltimo capítulo de "Stranger Things" llevará por nombre "The Bridge" con una duración de una hora y 6 minutos. El episodio final de la serie, bautizado "The Rightside Up", alcanzará las dos horas y 8 minutos de extensión.