Anya Taylor-Joy vuelve a las series: Será una mujer que asesina a su familia

La actriz Anya Taylor-Joy volverá a las series de televisión y streaming con una nueva producción para Netflix.

Se trata de una adaptación de la novela "How to Kill Your Family" (Bella Mackie), la cual sigue la historia de una mujer que, tras ser ignorada por su millonario padre, decidir vengarse y asesinarlo a él y a toda su familia.

Taylor-Joy, que hará su primera serie desde la aclamada "Gambito de Dama" de 2020, encarnará a Grace Bernard, la protagonista de esta historia.

"Apenas leí la última página, supe que tenía que estar en esta adaptación. Espero que nos ensuciemos aún más las manos", dijo la intérprete en un comunicado.