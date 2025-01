"Apple Cider Vinegar": La serie sobre una influencer que finge tener cáncer

La plataforma Netflix presentó el primer trailer de su nueva serie "Apple Cider Vinegar", una producción con una profunda crítica a los influencers y creadores de contenidos.

La producción sigue a Belle Gibson (Kaitlyn Dever, "The Last of us"), una influencer dedicada a "ayudar" a las personas a mejorar a través de la autoayuda y la salud.

Sin embargo la mentira llegará tan lejos que Gibson inventará un diagnóstico de cáncer para mejorar su llegada al público.

Esta serie está inspirada en la historia real de Belle Gibson, una ex gurú del bienestar australiana que aseguraba tratar enfermedades a través de dietas y medicina alternativa. Tras confesar sus mentiras en público, la influencer tuvo que pagar una millonaria cifra en indemnizaciones.

"Apple Cider Vinegar" se estrenará el próximo 6 de febrero en Netflix.