Aseguran que Florinda Meza prepara acciones legales por "Chespirito: Sin querer queriendo"

La bioserie de "Chespirito: Sin querer queriendo" ha revivido una vieja polémica entre Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, y los hijos de este.

Y es que, tras la emisión del séptimo capítulo -donde se expone la relación extramarital entre el comediante y Margarita Ruiz, representación de la actriz- varios medios mexicanos aseguran que la intérprete de Doña Florinda estaría preparando acciones legales.

De acuerdo a Imagen Televisión, Meza ya habría iniciado una gran demanda por presunta difamación e incumplimiento de testamento contra los hijos de Gómez Bolaños y la cadena HBO, encargados de la serie.

Si bien, aún no hay confirmación por ninguna de las dos partes, perfiles de redes sociales como Cartoons on the Moon y Juanito Say, especializados en entretenimiento, reafirmaron la información, indicando que la artista estaría exigiendo una millonaria cifra.

En tanto, HBO Max lanzará el octavo y último episodio de la serie este jueves 24 de julio.