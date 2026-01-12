09:04 - | Vásquez recalcó que "estamos en un terreno hostil, es gente que se ha organizado, de la misma toma o de sectores aledaños, donde están actuando con mucha violencia"

09:04 - | "Tenemos lesionado a un sargento segundo, es un impacto balístico de 9mm. Él se encuentra bien, estable, fue una lesión a la altura del codo izquierdo y eso nos llama a que el actuar de Carabineros va a ser mucho más lento", explicó la general

09:04 - | La general Patricia Vásquez detalló que "existió lanzamiento de más de 19 bombas incendiarias en contra de personal de Carabineros. Por lo tanto, se aseguró el terreno usando los disuasivos químicos de acuerdo a protocolo, como corresponde"

08:58 - | Un funcionario de la PDI también fue herido con perdigones durante la tarde de este lunes

08:56 - | Un carabinero resultó herido a bala durante la madrugada en el sector de la megatoma, tras recibir un impacto balístico a la altura del codo, que le provocó lesiones leves

07:33 - | Durante la tarde de este lunes, sujetos atacaron al operario de una máquina que trabajaba en la demolición, lo que demoró los trabajos en la "Parcela 11"

07:19 - | Durante la mañana de este martes ya se aprecian algunas barricadas en el sector

07:19 - | El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que grupos "antisistema" organizados estuvieron detrás de los enfrentamientos con personal policial de este lunes

14:46 - | El alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó que "las personas que fueron previamente notificadas desalojaron el espacio de manera oportuna, por lo que hoy no hay ocupantes en la parcela 11, que se encuentra completamente desocupada"

14:46 - | Carabineros reportó la detención de tres personas producto de los incidentes de la mañana de este lunes

14:45 - | En la tarde de este lunes se espera la llegada de maquinaria desde Cartagena para iniciar la demolición del sector "Parcela 11"

13:12 - | Los registros de los incidentes de esta mañana:

13:12 - | Los incidentes en la denominada "Parcelación 11" ya se encuentran controlados y el sector está despejado, de acorde a lo planificado por las autoridades

10:03 - | Carabineros confirma que el desalojo se está llevando a cabo en algunos sectores, aunque se ha impedido el acceso en puntos específicos

10:03 - | Sujetos instalaron alambre de púas en diversos sectores de la toma, cortando el camino para el paso de vehículos policiales

08:56 - | Carabineros asegura que ya se permitió el acceso a la toma para iniciar el desalojo

08:56 - | Persisten los enfrentamientos, en los que un grupo de pobladores lanzaron bombas molotov en contra de los carros policiales

08:35 - | La generala Patricia Vásquez descartó que hayan detenidos por los incidentes y recordó que "Carabineros se ciñe a un protocolo de orden público, plenamente establecido, que va en base a la gradualidad"

08:30 - | El delegado presidencial Yanino Riquelme detalló que "estamos hablando de aproximadamente 1.900, dos mil sitios, que son los que están fuera del plan habitacional (...) se considera un tiempo de varias semanas"

08:14 - | Personal de Control de Orden Público se ha replegado ante la férrea defensa de los habitantes de la megatoma, quienes han lanzado piedras y prendido más barricadas en el sector

07:54 - | Encapuchados se enfrentan con personal policial en la previa del desalojo: Incidentes en inicio de jornada de desalojo de megatoma en San Antonio #Cooperativa90 https://t.co/deonySH2uH (Video: Felipe Cofré) pic.twitter.com/SheW1eG6AE — Cooperativa (@Cooperativa) January 12, 2026

07:34 - | Cerca de las 07:30 horas, personal policial llegó hasta el lugar con el fin de apagar las barricadas y comenzar el operativo de desalojo

07:26 - | Durante la mañana de este lunes, vecinos de la megatoma prendieron barricadas y agredieron a un equipo de TVN que se encontraba en el sector

07:25 - | En la megatoma del cerro Centinela existen cerca de 4.100 viviendas, de las cuales aproximadamente 2.000 se encuentran emplazadas en terrenos destinados a un plan habitacional