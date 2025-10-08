Tópicos: Magazine | Streaming
"Baby Bandito" lanza el trailer oficial de su segunda temporada
Autor: Cooperativa.cl
La serie regresará el 22 de octubre.
Netflix estrenó el trailer oficial de la segunda temporada de "Baby Bandito", la cual debutará durante el mes de octubre.
En el clip "Kevin" (Nicolás Contreras) y su equipo se enfrentarán nuevamente a la mafia de "Los Carniceros" por un millonario botín.
Entre las novedades del elenco de la serie destaca la incorporación de Amparo Noguera, Simón Pešutić y Gonzalo Valenzuela, entre otros.
El estreno de la segunda temporada de "Baby Bandito" será el próximo 22 de octubre en Netflix.