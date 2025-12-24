Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Cillian Murphy se luce en el trailer de la película de "Peaky Blinders"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta llegará al streaming en marzo.

Cillian Murphy se luce en el trailer de la película de
La plataforma Netflix estrenó el primer trailer de "Peaky Blinders: The Immortal Man", la película que concluirá la historia de la popular serie.

El adelanto es encabezado por el ganador del Oscar Cillian Murphy, quien reinterpretará su papel de "Tommy Shelby" varios años después de los eventos de la sexta y última temporada de "Peaky Blinders".

"¿Qué habrá pasado con Tommy Shelby, el famoso gangster gitano?", se pregunta la descripción del teaser.

"Peaky Blinders: The Inmortal Man" se estrenará en cines seleccionados el 6 de marzo de 2026 y llegará al streaming el 20 de marzo.

En portada