Consejo de Warner rechaza oferta de Paramount y defiende acuerdo con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, según informó este miércoles el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Por ello, el consejo recomienda a sus accionistas que no acudan a la opa de Paramount y defiende además el acuerdo de fusión con Netflix.

Según el presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza, después de una "cuidadosa evaluación" de la opa formulada por Paramount, se ha concluido que su valor es "insuficiente" y acarrea "importantes riesgos y costes".

"Esta oferta no aborda las principales preocupaciones que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount durante nuestra extensa colaboración y revisión de sus propuestas anteriores", apunta Di Piazza en un comunicado.

Además, afirma confiar en que la fusión de Warner con Netflix "representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas", y espera "aprovechar al máximo los atractivos beneficios de nuestra combinación".

El consejo también cuestiona los documentos proporcionados por Paramount en esta materia, afirmando que presentan "lagunas, vacíos legales y limitaciones" que ponen en riesgo a la empresa y sus accionistas.

En contraposición, subrayan, la fusión con Netflix está respaldada por una empresa de más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de mes para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por 108.000 millones de dólares.