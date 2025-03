Disney da el primer vistazo a la película navideña de los Jonas Brothers

Disney Branded Television lanzó hoy algunas imágenes de "A Very Jonas Christmas", una comedia navideña protagonizada y producida por Kevin, Joe y Nick Jonas.

La película, que se estrenará en Disney+ durante la temporada navideña de 2025, sigue a los hermanos mientras enfrentan una serie de obstáculos para llegar a tiempo de Londres a Nueva York y celebrar la Navidad con sus familias.

El proyecto cuenta con un equipo creativo de alto nivel. Los guionistas Isaac Aptaker y Elizabeth Berger ("This Is Us", "Love, Simon") estarán a cargo del guión y la producción, mientras que la dirección correrá por parte de la ganadora del Emmy y Óscar Jessica Yu ("Quiz Lady").

Además, el nominado al GRAMMY, Justin Tranter, será el productor musical ejecutivo y compondrá las canciones originales.

La película es producida por 20th Television, parte de Disney Television Studios, y marca un nuevo proyecto cinematográfico para los Jonas Brothers, quienes también participan como productores ejecutivos junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan.

Además, Disney+ compartió un video especial donde los Jonas Brothers muestran unos mensajes escritos en un portal navideño. La trama promete humor, momentos emotivos y música original, elementos característicos del trío.

