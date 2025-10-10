Duolingo debuta en el anime con "The Final Test"

Duolingo anunció el estreno de su primera serie de anime, titulada "The Final Test", una producción completamente hablada en japonés y con subtítulos disponibles en varios idiomas, entre ellos inglés, español, portugués, francés, alemán, hindi, coreano y tailandés.

La serie está diseñada para promocionar los cursos actualizados de japonés de Duolingo, que ahora están disponibles para estudiantes de todos los idiomas. Cada episodio tendrá una duración de 60 segundos, un formato pensado para ajustarse al consumo habitual de anime en plataformas de video corto, consignó Variety.

El próximo 9 de octubre, la compañía presentará un teaser exclusivo en el "New York Comic Con", donde también lanzará peluches y pines de edición limitada inspirados en la serie. Además, en la app de Duolingo se incluirán animaciones y widgets personalizados basados en el universo visual de "The Final Test".

"El anime es un fenómeno cultural global, y para muchos, es la chispa que los motiva a aprender japonés", comentó Manu Orssaud, director de marketing de Duolingo. "Con 'The Final Test', canalizamos esa pasión y expandimos nuestro universo de personajes de una forma inesperada, obsesiva con las rachas y totalmente Duolingo", agregó.

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento para la empresa. Durante el segundo trimestre de 2025, Duolingo alcanzó 128,3 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 24% interanual, y 10,9 millones de suscriptores pagos, lo que representa un incremento del 37% respecto al año anterior.

La miniserie revela la historia de origen de Duo y sus amigos, antes de convertirse en guardianes de la racha, concepto que en Duolingo alude a los días consecutivos en que un usuario completa una lección. El estreno será el 13 de octubre en el canal de YouTube de Duolingo, donde ya está disponible el tráiler oficial.