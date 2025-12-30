Proyecto de expansión portuaria promete "cambiarle la cara" a Valparaíso

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) entregó detalles del proyecto de ampliación portuaria -incorporado en el "Acuerdo por Valparaíso"- que busca no solo fortalecer el comercio marítimo, sino también redefinir la relación de la ciudad con su costa.

Según explicó a El Diario de Cooperativa el gerente general de la administradora del puerto, Franco Gandolfo, la iniciativa consiste en el desarrollo de nueva infraestructura para duplicar la capacidad de atención de naves de contenedores y carga fraccionada, sumando además un muelle de cruceros de última generación.

"El proyecto permite que Valparaíso se mantenga competitivamente como un puerto absoluto en el futuro, incorporando más de un kilómetro de paseos vinculados a esta ampliación portuaria", destacó el ejecutivo.

En términos de tramitación, el proyecto se divide en dos grandes ejes ambientales: el primero, asociado a la ampliación de la capacidad de carga, se encuentra en su etapa final tras más de 10 años de gestión. El segundo eje, que contempla el muelle de cruceros y nuevas explanadas, iniciará su estudio de impacto ambiental en el primer semestre de 2026.

El cronograma establece que las grandes obras se ejecutarán entre 2030 y 2034, tras una licitación internacional que permitirá adjudicar la nueva concesión y transformar a la ciudad puerto en un polo de alta ingeniería y desarrollo social.

Gandolfo subrayó la importancia de cumplir con estos plazos para asegurar la continuidad operativa: "Tenemos que estar preparados al 1 de enero de 2030 para entregar una nueva concesión a un inversionista privado que será adjudicado a través de una licitación pública internacional", señaló.

El impacto económico de estas obras será significativo para la región. Actualmente, la actividad portuaria y logística de Valparaíso genera cerca de 18.000 empleos directos e indirectos; con la ampliación, se estima la creación de 2.500 puestos de trabajo adicionales.

El gerente general enfatizó que el crecimiento portuario es vital para el país, considerando que la zona central aporta el 70% del PIB nacional y los puertos deben acompañar el desarrollo del comercio exterior.

"Chile tiene un desafío en agilizar sus proyectos de infraestructura y generar consensos para que estas obras fluyan más rápidamente", advirtió Gandolfo respecto a la complejidad de los trámites actuales.

Nuevos espacios públicos en el borde costero como parte de la ampliación portuaria

Uno de los pilares del "Acuerdo por Valparaíso" es la integración urbana. El proyecto contempla obras de ciudad-puerto que buscan cambiar la cara del borde costero mediante paseos y miradores.

"El proyecto incorpora, a través de todo el proceso de diálogo del 'Acuerdo por Valparaíso', una serie de iniciativas de integración del puerto, urbanamente hablando, con la ciudad que le cambian la cara al borde costero de Valparaíso, incorporando más de un kilómetro de paseos de borde costero vinculados a esta ampliación portuaria", destacó Gandolfo.

A diferencia de otros espacios públicos, estas áreas se desarrollarán dentro del recinto portuario, lo que garantiza que la seguridad, el mantenimiento y la limpieza sean de cargo de la empresa estatal o el concesionario. Esto evita generar costos adicionales para el municipio y asegura espacios de alta calidad para los habitantes y turistas, convirtiendo el borde costero en un motor de desarrollo social.