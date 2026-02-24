Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan adelanto de nueva versión de "Orgullo y Prejuicio"

"Orgullo y Prejuicio", clásica novela de Jane Austen, volverá a las pantallas con una miniserie en Netflix.

Este martes, la plataforma de streaming lanzó el primer adelanto de la nueva adaptación, que tendrá a Emma Corrin como Elizabeth Bennet y a Jack Lowden en el rol del Sr. Darcy.

En 40 segundos, el teaser muestra a la protagonista sentada en un tejado, alternando con escenas breves de la historia, para finalizar con la llegada de Darcy montado a caballo.

Además de Corrin y Lowden, la producción contará con Olivia Colman y Rufus Sewell como el Sr. y la Sra. Bennet, Freya Mavor como Jane, Rhea Norwood como Lydia, Hopey Parish como Mary y Hollie Avery como Kitty.

En tanto, el elenco es completado por Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Jamie Demetriou como el Sr. Collins, Louis Partridge como Sr. Wickham, Daryl McCormack como Bingley y Siena Kelly en el papel de Caroline.

Dirigida por Euros Lyn y con un guion de Dolly Alderton, la serie llegará a Netflix durante el último trimestre de 2026.