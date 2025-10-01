Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

"Frankenstein" de Guillermo del Toro estrena prometedor trailer

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película llegará a Netflix el 7 de noviembre.
La plataforma Netflix presentó el trailer oficial de "Frankenstein", la nueva película del ganador del Oscar Guillermo del Toro.

La película, inspirada en la clásica historia, tendrá a Oscar Isaac como el doctor "Victor Frankenstein", Jacob Elordi como el monstruo y Mia Goth como "Elizabeth Lavenza", entre otros.

La producción promete ser una de las candidatas a la próxima temporada de premios y su estreno está fijado para el 7 de noviembre en Netflix.

