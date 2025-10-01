Tópicos: Magazine | Streaming
"Frankenstein" de Guillermo del Toro estrena prometedor trailer
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La película llegará a Netflix el 7 de noviembre.
La película llegará a Netflix el 7 de noviembre.
La plataforma Netflix presentó el trailer oficial de "Frankenstein", la nueva película del ganador del Oscar Guillermo del Toro.
La película, inspirada en la clásica historia, tendrá a Oscar Isaac como el doctor "Victor Frankenstein", Jacob Elordi como el monstruo y Mia Goth como "Elizabeth Lavenza", entre otros.
La producción promete ser una de las candidatas a la próxima temporada de premios y su estreno está fijado para el 7 de noviembre en Netflix.