"Frankenstein" de Guillermo del Toro estrena prometedor trailer

La plataforma Netflix presentó el trailer oficial de "Frankenstein", la nueva película del ganador del Oscar Guillermo del Toro.

La película, inspirada en la clásica historia, tendrá a Oscar Isaac como el doctor "Victor Frankenstein", Jacob Elordi como el monstruo y Mia Goth como "Elizabeth Lavenza", entre otros.

La producción promete ser una de las candidatas a la próxima temporada de premios y su estreno está fijado para el 7 de noviembre en Netflix.