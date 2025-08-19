Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

HBO presenta a los hermanos Weasley para la nueva serie de "Harry Potter"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La plataforma de streaming dio un primer vistazo a los actores que interpretarán a la familia pelirroja.

HBO presenta a los hermanos Weasley para la nueva serie de
Este martes, HBO Max presentó a los actores que darán vida a los hermanos Weasley en la nueva serie de "Harry Potter".

A través de redes sociales, la plataforma compartió una selfie de Alastair Stout (Ron), Tristan Harland (Fred), Gabriel Harland (George), Ruari Spooner (Percy) y Gracie Cochrane (Ginny).

"La madriguera está casi llena", escribieron en la descripción, señalando que Charlie Weasley "está en Rumanía en este momento, pero se unirá a nosotros muy pronto". 

La producción, que busca expander el Mundo Mágico de la franquicia, adaptará en cada temporada uno de los libros de J.K. Rowling.

En tanto, la serie -protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter- llegará al streaming durante 2027. 

