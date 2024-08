"KAOS": La nueva serie de Netflix donde Jeff Goldblum es Zeus

Netflix estrenó el nuevo trailer de "KAOS", una nueva serie dramática protagonizada por el nominado al Emmy Jeff Goldblum.

Creada por Charlie Covell ("The End of the F***ing World"), la obra está centrada en el dios griego Zeus (Goldblum), quien comienza a temer el fin de su reinado e inicia un comportamiento errático y vengativo contra los humanos.

En la producción también aparecerán otras figuras mitológicas como Hera, Orfeo, Poseidon, Hades y Medusa, además de varios personajes humanos.

¿Cuándo se estrena?

"KAOS", la nueva serie de Jeff Goldblum, se estrenará en Netflix el próximo 29 de agosto.