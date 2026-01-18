Matt Damon habló de las insólitas exigencias de Netflix para "mantener la atención del espectador"

El actor Matt Damon entregó detalles sobre las insólitas exigencias que realiza Netflix a la hora de hacer una película para "mantener la atención de los espectadores".

En conversación con Joe Rogan en su podcast, el estadounidense -que está promocionando su nueva película "The Rip" junto a Ben Affleck- señaló que las plataformas de streaming han cambiado la forma de hacer cine.

"Al mirar películas en casa estás en una habitación, las luces están prendidas, los niños y los perros andan corriendo por ahí... es un nivel muy diferente de atención respecto de una sala de cine", comenzó diciendo Damon.

"Esto tiene un efecto en cómo haces películas. La forma estándar de hacer una película de acción era tener tres escenarios, uno en cada acto. Y generalmente guardabas la gran escena de acción para el último acto. Pero Netflix, por ejemplo, nos preguntó si podíamos poner una gran escena de acción en los primeros cinco minutos", detalló.

El actor agregó que "quieren que la gente se quede enganchada", y que además piden "repetir la trama tres o cuatro veces porque la gente está mirando su teléfono".