Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix anuncia documental de Take That, la primera banda de Robbie Williams

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie documental se estrenará a fines de enero.

Netflix anuncia documental de Take That, la primera banda de Robbie Williams
La plataforma Netflix anunció un documental sobre Take That, la popular boy band británica que integraba Robbie Williams en los 90.

A través de material inédito y nunca visto, esta serie mostrará el ascenso y la caída de este grupo que obtuvo 12 número 1 en el Reino Unido y vendió más de 45 millones de discos en el mundo.

En sus tres capítulos esta producción "promete revivir la camaradería, el caos y la resilienciar que encendieron su meteórico ascenso, su dramatica separación y uno de los regresos más grandes en la historia de la música británica", asegura la sinopsis.

La serie documental de Take That llegará a Netflix el próximo 27 de enero de 2026.

