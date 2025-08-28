Netflix anuncia documental sobre el legendario Juan Gabriel

La plataforma Netflix anunció el estreno "Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero", un documental que abordará la carrera del legendario cantante mexicano a través de cuatro capítulos.

En un comunicado la plataforma reveló un adelanto de la serie dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, el cual busca ser un "homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez".

La serie documental cuenta con material inédito y de archivo con lo que ofrece un "acceso sin precedente a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear".

A través de los cuatro episodios, el documental ofrecerá una historia "íntima y reveladora" sobre Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de cientos de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

"Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo", aseveró el boletín.

Fallecido de un infarto en agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica (EE.UU.), Juan Gabriel fue uno de los más importantes cantantes mexicanos, compuso para más de 200 artistas y vendió más de 30 millones de discos.

El estreno de este documental está fijado para el próximo 30 de octubre.