Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix anuncia la serie chilena "El hijo perfecto" con Fernanda Urrejola y Susana Hidalgo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie también tendrá en su elenco a Paz Bascuñán, Max Salgado y Octavia Bernasconi.

La plataforma Netlix anunció el inicio de la producción de "El hijo perfecto", una nueva serie original chilena que tendrá a Fernanda Urrejola y Susana Hidalgo como protagonistas.

En la ficción las actrices interpretarán a una pareja de madres que "que se enfrentan a una dolorosa encrucijada cuando descubren que el hijo (Samuel Levine) que tanto desearon y planificaron, está lejos de ser perfecto", de acuerdo a la sinopsis.

El elenco de la serie lo completan Paz Bascuñán, Max Salgado y Octavia Bernasconi. "El hijo perfecto" es escrita y creada por los chilenos Diego Ayala y Constanza Figari, y dirigida por Matías Bize y Figari.

La producción estará a cargo de Parox, compañía que tiene en su catálogo obras como "El reemplazante,Vencer o morir" y "Los Prisioneros", entre otros.

