Netflix presenta su serie animada de "Tomb Raider": Ya hay fecha de estreno

La plataforma Netflix estrenó el primer adelanto de "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft", una nueva serie animada inspirada en la saga de videojuegos "Tomb Raider".

En esta ocasión el intrépido personaje de "Lara Croft" contará con la voz de Hayley Atwell, actriz conocida por interpretar a la "Agente Carter" en la franquicia de Marvel.

La producción continuará con los eventos mostrados en la trilogía llamada "Survivor", la cual contempla los videojuegos "Tomb Raider" (2013), "Rise of the Tomb Raider" (2015) y "Shadow of the Tomb Raider" (2018).

El estreno de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" está fijado para el próximo 10 de octubre en Netflix.