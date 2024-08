"Only murders in the building" presenta adelanto de su temporada 4

La aclamada serie "Only murders in the building" estrenó el trailer oficial de su cuarta temporada, la cual llegará al streaming durante agosto.

Protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, la obra sigue a un dispar grupo de aficionados a los crímenes que crea su propio podcast sobre casos policiales y asesinatos.

De acuerdo a este clip, y tras varios eventos ocurridos en la serie, el podcast de estos amigos inspirará a una película en Hollywood, por lo que los amigos tendrán que "enfrentarse" a los actores que los interpretarán en el cine.

Meryl Streep continuará en el elenco de la serie, al cual también se integraron para esta cuarta temporada Eva Longoria, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Melissa McCarthy y Kumail Nanjiani.

¿Cuándo y dónde se estrena?

La cuarta temporada de "Only murders in the building" se estrenará el próximo 27 de agosto en Disney+.