Productora de "Dune: La Profecía" teme decepcionar a los fans, porque se considera una

El fin de semana se estrenó "Dune: La Profecía" y Alison Schapker, productora ejecutiva de la serie, quien se define como una real fan de la saga que se origina en el libro de 1965, confiesa que teme decepcionar a los seguidores de la historia.

La producción de Max -precuela de la saga cinematográfica de "Dune"- se establece 10.000 años antes de la ascensión de Paul Atreides y sigue a dos hermanas Harkonnen mientras combaten fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta que se conocerá como las Bene Gesserit.

"Creo que el gran temor es que hagas algo que vaya a decepcionar a personas que realmente le importa este mundo, y yo soy una de ellas. Así que no quería hacer nada que no vaya a sumarle algo, ¿sabes? Entonces claro, hay un miedo cuando alcanzas lo más alto que puedes llegar. Pero al mismo tiempo es la parte emocionante, son las posibilidades... tienes miedo, pero por una buena razón, y es porque es una oportunidad de hacer algo significativo y hacer algo especial...", relata Schapker.

En conversación con la crítica de cine Ángela Díaz, la productora recordó que "leer 'Dune' de adolescente es como un momento proustiano, tengo momentos sensoriales muy marcados y eso no pasa con muchos libros. Puedo sentir inmediatamente lo que es tener ese libro en mis manos, uno con una portada muy antigua de 'Dune', y el raro papel mural del ático, donde mi cabeza explotó al leerlo, así que definitivamente es el corazón de todo esto y siempre conecté y puse atención a todo lo que se ha hecho en el canon de Dune, y ha sido maravilloso, obviamente lo que hizo Denis Villeneuve fue increíble y es muy emocionante".

¿Qué desafíos tuviste que enfrentar al adaptar a las Bene Gesserit, un grupo de mujeres tan icónicas para la televisión?

Sí, la verdad es que nunca he conocido a un fan de Dune que no quiera saber más sobre las Bene Gesserit... y lo que me parecía más emocionante de llegar a lo medular de esta serie, es que no solo es una oportunidad de explorar los orígenes de las Bene Gesserit, sino que la segunda Reverenda Madre es Valya Harkonnen y su hermana Tula Harkonnen, así que hay una real hermandad en el centro, los orígenes de una familia que va a convertirse en 10 mil años más en monstruosos villanos al punto donde son literalmente monstruosos, sabes, físicamente pálidos, decadentes...

¿Dónde comenzó todo? Y me encanta eso, hacernos cuestionarnos quiénes son los villanos, quién es el héroe, dónde comienza todo esto, qué presiones tuvieron que te llevaron de un lugar a otro y creo que vamos a poder ver un poco la historia de los Harkonnen dentro de esta hermandad.