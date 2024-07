¿Qué ver? El caótico y brillante regreso de "The Bear" con su temporada 3

Una de las mejores series de los últimos años está de regreso con su tercera temporada: "The Bear" volvió a través de la plataforma Disney+ con 10 nuevos y caóticos episodios.

En este nuevo ciclo "Carmy Berzatto" (Jeremy Allen White) intentará alcanzar el sueño de tener uno de los restaurantes más importantes del mundo mientras presiona a sus compañeros hasta el límite e intenta luchar con sus propios fantasmas.

Con una enmarañada narrativa que fluctúa entre el pasado y el presente pareciera ser que "The Bear" no avanza hacia ninguna parte. Pero ahí está uno de los aspectos más notables de la serie: ¿por qué avanzar si el pasado aún no está resuelto?.

Los problemas de "Carmy" (con su madre, sus relaciones personales y su trabajo) se entrecruzan con la nostalgia de "Richie" (Ebon Moss-Bachrach), que a su vez se mezcla con la incertidumbre y frustración de "Syd" (Ayo Edebiri), y así sucesivamente, poniendo el foco en cada uno de los personajes y sus historias de vida.

Por su originalidad, su factura técnica, su nivel interpretativo y su exquisito guión, "The Bear" se matiene en lo alto de la televisión con esta tercera temporada.

Under the Bridge en Disney+

Tras su aclamado trabajo en "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese -y de su triunfo en los Globos de Oro y su nominación al Oscar-, la actriz Lily Gladstone regresa de manera magistral en este especial thriller policíaco.

Basado en un caso real, "Under the bridge" cuenta la historia de Reena Virk, una joven de ascendencia india que fue asesinada tras asistir a una fiesta y cuyos principales responsables son un grupo de 7 adolescentes y compañeros de colegio.

Con Gladstone como una policía y con Riley Keough como una escritora, la serie irá desenvolviendo una historia que va más allá del caso policial y que aborda temas como el bullying, la discriminación, el abandono y la perspectiva de género.

Wolf en Universal+

Producida originalmente por la BBC británica, "Wolf" es una serie de suspenso que sigue dos historias en paralelo: un policía intenta intenta seguir con su carrera pese a estar obsesionado con el caso de la desaparición de su hermano 20 años antes. Sin embargo una pista lo llevará de vuelta a investigar el caso y a descubrir un terrible secreto detrás.

Por otro lado la serie sigue a una adinerada familia que es secuestrada por una pareja de psicópatas que los someten a sus crueles torturas. Su elenco está encabezado por el ex "Game of Thrones" Iwan Rheon.